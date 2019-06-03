{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Приамурье возбудили уголовное дело после смерти ребенка на зарядке в лагере

Инцидент произошел в детском оздоровительном лагере "Колосок"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июня. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после смерти ребенка на зарядке в лагере в Приамурье, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), - сказали в пресс-службе.

Ребенок 2005 года рождения умер 2 июня на зарядке в детском оздоровительном лагере "Колосок" в Приамурье. Ребенок был в лагере в рамках спортивной профильной смены, заехавшей накануне. Медики проводили реанимационные мероприятия, но безуспешно. Точную причину смерти установят специалисты.

Теги
РоссияАмурская область
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Пострадавший госпитализирован
Читать полностью