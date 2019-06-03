В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве на 42 млн рублей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Мужчина задержан в Москве по подозрению в мошенничестве на 42 млн рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве направлено в суд уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере", - сообщили в столичном главке.

В ходе расследования было установлено, что 54-летний москвич ввел в заблуждение своего знакомого, договорившись с ним о том, что последний внесет за него вклад в размере 19 млн рублей в уставной капитал общества, участниками которого они являлись. "Подготовив документы о выходе из состава общества, мужчина попытался похитить эти денежные средства и еще 23 млн рублей, якобы внесенные им на счет организации, однако действия злоумышленника были пресечены сотрудниками полиции", - сообщили в пресс-службе полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Задержанный находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд для рассмотрения по существу.