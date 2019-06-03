Пограничники задержали украинца, пытавшегося попасть в Крым по чужому паспорту

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Гражданина Украины, который пытался попасть в Крым по паспорту, выданному на чужую фамилию, задержали российские пограничники на автомобильном пункте пропуска "Армянск", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.

"Крымскими пограничниками задержан гражданин Украины, который обманом намеревался проникнуть на полуостров по документу, выданному на чужую фамилию", - говорится в сообщении.

После проверки пограничники выяснили, что 41-летний украинец намеренно сменил свои данные, зная, что ему ограничен въезд в Россию за систематическое совершение административных правонарушений на ее территории.

В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ ("Пересечение Государственной границы Российской Федерации при въезде в РФ иностранным гражданином или лицом без гражданства, въезд которым в РФ заведомо для виновного не разрешен"). Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.