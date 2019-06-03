Суд на Урале приговорил к пожизненному заключению мужчину, совершившего 12 изнасилований

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы мужчину, совершившего ряд изнасилований. По уголовному делу проходит 12 потерпевших, сообщили в понедельник в пресс-службе областной прокуратуры.

"Сегодня, 3 июня 2019 года, Свердловский областной суд назначил Дмитрию Баласову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с подсудимого гражданские иски потерпевших о компенсации им морального и материального ущерба. Всего по данному уголовному делу проходит 12 потерпевших", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что обвиняемый ранее уже был судим за аналогичное преступление, которое совершил в декабре 1992 года. После освобождения в 2009 году он совершал преступления "против жизни и здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы личности" в течение шести лет.

"В отношении Баласова была проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой обвиняемый осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. Соответственно эксперты пришли к выводу, что обвиняемый не нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера", - говорится в сообщении.