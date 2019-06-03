Суд 27 июня рассмотрит жалобу на отказ в УДО соучастнику убийства Политковской

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Рязанский областной суд 27 июня рассмотрит апелляционную жалобу на постановление суда об отказе в условно-досрочном освобождении (УДО) фигуранту дела об убийстве журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, осужденному на 11 лет Дмитрию Павлюченкову. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Рязанского облсуда.

"Рассмотрение жалобы назначено на 10:00 мск 27 июня", - сообщили в пресс-службе суда.

8 мая Московский районный суд Рязани отклонил прошение об УДО, поданное Павлюченковым, который в декабре 2012 года был приговорен к 11 годам лишения свободы.

Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была застрелена в подъезде своего дома в Москве 7 октября 2006 года. Как установил суд, в июле 2006 года уроженец Чечни Лом-Али Гайтукаев получил заказ на убийство журналистки и создал для этого преступную группу. В нее он привлек начальника отделения 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы подполковника Дмитрия Павлюченкова, братьев Рустама, Джабраила и Ибрагима Махмудовых и освободившегося из мест лишения свободы в сентябре 2006 года бывшего сотрудника РУБОП ГУВД Москвы Сергея Хаджикурбанова.

Согласно материалам суда, Павлюченков поручил своим подчиненным наблюдать за журналисткой, чтобы выяснить маршруты и время ее ежедневных передвижений по городу. Полученная Павлюченковым информация и орудие убийства были переданы непосредственному исполнителю Рустаму Махмудову и его пособникам.