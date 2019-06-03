МЧС подтвердило факт повреждения взрывами более 50 зданий на заводе в Дзержинске

ТАСС, 3 июня. Взрывы в одном из цехов завода научно-исследовательского института "Кристалл" в Дзержинске частично повредили более 50 объектов на территории предприятия, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС Нижегородской области.

"На территории завода полностью разрушено пять зданий. Еще порядка 50 объектов повреждено (считая разбитые стекла, посыпавшуюся штукатурку - то есть повреждения не капитального характера)", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что в результате взрывов на территории завода разрушены три склада и два производственных здания на общей площади 800 кв. м, на территории предприятия получили частичные повреждения 54 здания. В пресс-службе городской администрации также сообщали ТАСС о разрушении трех складских и двух производственных зданий.

В субботу в цехе полимеров на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске в Нижегородской области во время технологического процесса начался пожар и произошло несколько взрывов. Пожар распространяется на поселки Пыра, Желнино, Кордон Лесной. По данным областного правительства, после ЧП за медицинской помощью обратились 89 человек.

По информации Следственного комитета РФ, взрывы носят техногенный характер. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов").

Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также на безопасных технологиях их производства.