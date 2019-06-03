При взрывах в Дзержинске пострадали 116 человек

ТАСС, 3 июня. Восемнадцать человек госпитализированы в результате взрывов на заводе "Кристалл" в городе Дзержинск в Нижегородской области. Об этом сообщил замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко.

Обвалившиеся потолки и выбитые окна. Главное о взрыве на производстве тротила в Дзержинске

"Пострадали 116 человек, 18 из них госпитализированы", - сказал он на селекторном совещании в министерстве в понедельник.

1 июня, в цехе завода "Кристалл" по производству тротила во время технологического процесса произошло несколько взрывов, затем начался пожар. Власти ввели в городе и соседних поселках режим ЧС.