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Взрывы на заводе в Дзержинске

При взрывах в Дзержинске пострадали 116 человек

Из них 18 госпитализированы
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© Михаил Солунин/ТАСС

ТАСС, 3 июня. Восемнадцать человек госпитализированы в результате взрывов на заводе "Кристалл" в городе Дзержинск в Нижегородской области. Об этом сообщил замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко.

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"Пострадали 116 человек, 18 из них госпитализированы", - сказал он на селекторном совещании в министерстве в понедельник.

1 июня, в цехе завода "Кристалл" по производству тротила во время технологического процесса произошло несколько взрывов, затем начался пожар. Власти ввели в городе и соседних поселках режим ЧС.

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РоссияНижегородская областьВзрывы на заводе в Дзержинске
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