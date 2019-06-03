У экс-главы Клинского района Подмосковья обнаружили незаконное имущество на 9 млрд рублей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Прокуроры требуют изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

По его словам, Генпрокуратура совместно с УФСБ и ГСУ СК по Московской области завершила работу по выявлению в РФ активов Постриганя, приобретенных на непредусмотренные законом доходы и во время его нахождения на муниципальной службе.

"По результатам принято решение об уточнении ранее поданного в Клинский городской суд иска, в итоговой редакции которого прокуроры требуют взыскать в доход государства имущество на 9 млрд рублей", - сказал Куренной.

15 мая Генпрокуратура сообщала, что подала иск об изъятии в доход государства имущества Постриганя на 4 млрд рублей. В ходе последующей проверки у экс-чиновника было выявлено вчетверо больше объектов недвижимости, а сумма иска увеличилась более чем в два раза. В числе выявленного у экс-чиновника имущества - 1699 объектов недвижимости (преимущественно земельные участки в Клинском районе) кадастровой стоимостью не менее 4,3 млрд рублей, четыре автомобиля (Toyota Land Cruiser, Mercedes S350, Audi-А8, Audi Q5) стоимостью 9,4 млн рублей, а также 4,7 млрд рублей как эквивалент уже отчужденного ответчиками имущества.

Основанием для иска стал факт использования Постриганем полномочий главы района в активной помощи предпринимательской деятельности его сына. Также в ходе проверки подконтрольные экс-чиновнику лица подтвердили, что являются фиктивными собственниками значительного объема имущества, зарегистрированного на них Постриганем и его сыном для сокрытия от контролирующих органов. Куренной отметил, что надзорное ведомство совместно с органами Росфинмониторинга, ФНС и Интерпола ряда стран продолжает работу по выявлению зарубежных актов Постриганя и близких ему лиц, приобретенных на коррупционные доходы.