Глава МЧС заявил о стабилизации паводковой ситуации в России

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Паводковая ситуация в России стабилизировалась, но обстановка с лесными пожарами остается сложной. Об этом сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев на селекторном совещании в понедельник.

"В настоящее время паводковая ситуация в РФ стабилизировалась, за исключением субъектов Дальнего Востока, где циклон привел к подтоплению населенных пунктов", - сказал он.

Лесопожарную обстановку министр охарактеризовал как сложную. "Лесопожарная обстановка остается сложной", - сказал он. В 55 субъектах РФ введен особый противопожарный режим, в двух регионах действует режим чрезвычайной ситуации.

Зиничев обратил внимание на профилактические мероприятия. "Я хотел бы напомнить всем субъектам РФ, что профилактические меры дают нам экономический эффект. И об этом нужно помнить и вести профилактическую работу", - сказал он. Глава МЧС уточнил, что каждый рубль, вложенный в превентивные мероприятия, дает экономический эффект в размере 12 рублей. "Это касается глав субъектов РФ, проводя профилактические работы, об этом нужно помнить", - отметил Зиничев.

В свою очередь замглавы МЧС Виктор Яцуценко сообщил, что во время трех периодов паводка благодаря превентивным мероприятиям удалось предотвратить ущерб, превышающий в десятки раз сумму, затраченную на профилактические работы. "Экономический эффект составил более 3 млрд рублей", - уточнил он.