Правоохранительные органы установили личность одного из убийц спецназовца в Подмосковье

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Правоохранители установили личность одного из подозреваемых в убийстве экс-бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье: он живет неподалеку от места, где было совершено преступление. Об этом ТАСС рассказал отец убитого Алексей Белянкин.

"Я сейчас нахожусь в кабинете следователя. Как мне сказали правоохранители, им удалось установить одного из подозреваемых. Он точно имел отношение к бару, возле которого совершено преступление. Это приезжий из Армении, в последнее время он жил рядом с местом, где произошло убийство", - сказал он.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково под Красногорском около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой был убит Никита Белянкин, попытавшийся разнять участников драки.

Он служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ, участвовал в боевых действиях в Сирии. Управление СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство").