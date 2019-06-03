Суд оштрафовал организатора несогласованных акций против храма в сквере Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга признал виновной представительницу движения "Парки и скверы" Анну Балтину в организации несанкционированных акций против строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре города и назначил наказание в виде штрафа, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановляет признать Анну Балтину виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей", - огласила решение судья.