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Дело в отношении экс-губернатора Ивановской области

Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать экс-губернатора Ивановской области

Он проходит обвиняемым по делу о хищении 700 млн рублей
Павел Коньков Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Павел Коньков
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Следственный комитет России обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством о заключении под стражу бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о хищении 700 млн рублей. Об этом в понедельник ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

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"В Басманный суд поступило ходатайство следствия о заключении Конькова под стражу на срок до 30 июля", - сказала Царева, уточнив, что оно будет рассмотрено в ближайшее время.

Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин были задержаны в минувшую пятницу. По данным СК, Коньков, Гришин и иные пока не установленные лица совершили хищение вверенных Конькову бюджетных средств, необоснованно перечислив их на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО". Сумма похищенного составила порядка 700 млн рублей.

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РоссияДело в отношении экс-губернатора Ивановской области
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