Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать экс-губернатора Ивановской области

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Следственный комитет России обратился в Басманный суд Москвы с ходатайством о заключении под стражу бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о хищении 700 млн рублей. Об этом в понедельник ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В Басманный суд поступило ходатайство следствия о заключении Конькова под стражу на срок до 30 июля", - сказала Царева, уточнив, что оно будет рассмотрено в ближайшее время.

Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин были задержаны в минувшую пятницу. По данным СК, Коньков, Гришин и иные пока не установленные лица совершили хищение вверенных Конькову бюджетных средств, необоснованно перечислив их на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО". Сумма похищенного составила порядка 700 млн рублей.