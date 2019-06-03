СК установил участников массовой драки в Подмосковье, где убит военнослужащий

"В ходе производства следственно-оперативных мероприятий получена информация о лицах, принимавших участие в драке. Проведены осмотры жилища, изъяты вещи и предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела", - сказала Врадий.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Следователи установили участников массовой драки в Красногорском районе Подмосковья, где был убит ветеран боевых действий в Сирии. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, задержанных пока нет.

По данным СК, 1 июня в поселке Путилково 24-летний потерпевший увидел драку около кафе между группами молодых людей и вмешался. Он попытался помочь мужчине, которого ударили ножом во время потасовки, и несколько раз выстрелил в воздух. В этот момент неизвестный ударил его ножом в сердце, в результате чего стрелявший в воздух скончался. Нападавшие скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Также возбуждено уголовное дело по факту ранения молодого человека, за которого вступился потерпевший, по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Назначены судебные экспертизы: медицинская, молекулярно-генетическая, баллистическая и дактилоскопическая. Проводятся осмотры и анализ видеозаписи с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели.

Следствие также установило, что потерпевший был ветераном боевых действий. Ранее друг погибшего Никиты Белянкина рассказал ТАСС, что тот служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ, участвовал в боевых действиях в Сирии.