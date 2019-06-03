Глава СК направил опытных криминалистов для помощи в расследовании убийства в Красногорске

"По поручению председателя СК России в Московскую область для оказания практической помощи в расследовании убийства мужчины направлены криминалисты центрального аппарата ведомства", - сообщила она.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата СК для помощи в раскрытии убийства бывшего военнослужащего в Красногорске. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По данным СК, 1 июня в поселке Путилково 24-летний молодой человек, заметив драку около кафе, попытался помочь мужчине, которому в потасовке нанесли ножевое ранение, и произвел из имевшегося при нем травматического пистолета несколько предупредительных выстрелов в воздух. В этот момент его ударили ножом в область сердца. От полученного ранения он скончался на месте, нападавшие скрылись.

Следствие также установило, что убитый был ветераном боевых действий. Ранее друг погибшего Никиты Белянкина рассказал ТАСС, что тот служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ, участвовал в боевых действиях в Сирии.

По факту убийства 24-летнего мужчины возбуждено уголовное дело (по статье 105 УК РФ), по факту причинения проникающей колото-резаной раны мужчине, за которого он вступился, также возбуждено уголовное дело (по части 1 статьи 111 УК РФ).

Проводится анализ видеозаписей с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, отметила представитель СК. В ходе следственных действий была получена информация о лицах, принимавших участие в драке, проведены осмотры жилища, изъяты вещи и предметы, имеющие значение для расследования, назначены медицинская, молекулярно-генетическая, баллистическая и дактилоскопическая экспертизы.