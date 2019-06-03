В мэрии Дзержинска рассказали, когда закончатся восстановительные работы после ЧП

ТАСС, 3 июня. Работы по восстановлению объектов инфраструктуры, поврежденных из-за взрыва на дзержинском предприятии "Кристалл", завершатся до конца текущей недели. Об этом сообщил мэр Дзержинска Иван Носков в эфире телеканала "Россия-24" .

"Основные все работы [по устранению последствий взрыва] уже сделаны. До конца недели мы все это в спокойном режиме, в плановом закончим", - сказал он.

Носков сообщил, что работа всех школ и детских садов была восстановлена. "Есть еще вопросы по жилым помещениям: по квартирам, по жилым домам. Здесь это связано с тем, что где-то люди отсутствовали, на даче были, приезжают, сообщают нам", - добавил мэр, отметив, что восстановительные работы ведутся за счет резервного фонда города.