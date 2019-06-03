Суд не отпустил из СИЗО экс-главу Серпуховского района Подмосковья

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал законным продление срока содержания под стражей в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в мошенничестве, сообщили ТАСС в суде.

"Постановление Басманного районного суда о продлении срока содержания под стражей оставлено без изменений, апелляционная жалоба защиты - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

7 мая суд продлил срок ареста Шестуна на месяц, а всего до 12 месяцев. Александр Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Он обвиняется в мошенничестве, незаконном предпринимательстве, получении взятки и отмывании незаконно полученных денег и имущества. Вину он не признает.

Потерпевшей в рамках уголовного дела признана администрация Серпуховского района. Шестун занимал пост главы района в 2003-2018 годах.