СМИ: в Пакистане в ДТП с автобусом погибли 14 человек

ИСЛАМАБАД, 3 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 14 человек погибли, семеро получили ранения в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в пакистанской провинции Белуджистан. Об этом в понедельник сообщает газета The Express Tribune.

По информации издания, инцидент произошел в результате технической неисправности микроавтобуса. Транспортное средство двигалось по маршруту из Кветты в Зхоб.

Автобус, перевозивший порядка 20 человек, потерял управление и протаранил ехавший навстречу грузовик. Все пострадавшие направлены в больницы Кветты, двое находятся в критическом состоянии.