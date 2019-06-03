Экс-директор владимирского предприятия ОПК получил два года за хищение

ВЛАДИМИР, 3 июня. /ТАСС/. Бывший директор лазерного полигона "Радуга" Александр Познышев приговорен к двум годам лишения свободы за хищение 1,2 млн рублей предприятия. Об этом сообщили ТАСС в Ленинском районном суде Владимира.

"Суд признал бывшего директора государственного лазерного полигона "Радуга" Александра Познышева виновным в хищении с использованием служебного положения и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщили в суде.

Познышев осужден по ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Судом установлено, что он в марте 2012 года, используя служебное положение, подписал фиктивные акты о ремонтных работах на полигоне. В результате Познышев незаконно присвоил вверенные ему 1,2 млн рублей предприятия.

В расследовании принимали участие сотрудники управления ФСБ по Владимирской области.

Государственный лазерный полигон "Радуга" расположен в 25 км от Владимира и находится в ведомственном подчинении Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга РФ. Предприятие выпускает изделия по гособоронзаказу и продукцию для отраслей народного хозяйства, проводит научные исследования и испытания.