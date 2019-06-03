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В Хабаровске госпитализировали одну из участниц голодовки

В Единой дежурно-диспетчерской службе города не уточнили ее состояние

ХАБАРОВСК, 3 июня. /ТАСС/. Участница голодовки в Хабаровске, объявленной бывшими воспитанниками детских домов из-за невыдачи им квартир, госпитализирована по состоянию здоровья. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

"Одной участнице стало плохо, ее госпитализировали", - сказал сотрудник службы.

Состояние женщины он не уточнил.

11 бывших воспитанников детских домов объявили бессрочную голодовку. Они требуют квартиры. Многие имеют на руках решения судов о выдаче жилья, которые не исполняются. Глава Хабаровского края Сергей Фургал сообщал ранее в понедельник на встрече с участниками голодовки, что в 2019 году будет приобретено и сдано 580 квартир для детей-сирот.

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РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский край
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