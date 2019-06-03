В Симферополе обнаружен схрон с оружием

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Огнестрельное оружие, несколько мин и гранат, а также более 1,5 тыс. патронов найдены в Симферополе в гараже местного жителя. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"В гараже, принадлежащем хозяину дома, оперативники нашли более 1,5 тыс. патронов различного калибра, револьвер Нагана, составные части пистолета-пулемета Шпагина (ППШ), две гранаты РГД, три гранаты Ф-1, запалы к ним, две противопехотные мины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боеприпасы направлены на исследование.

"Правоохранителями проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению канала поступления оружия в незаконный оборот", - добавили в пресс-службе.