В Москве задержали водителя, предположительно открывшего стрельбу на Ленинградском шоссе

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Полиция задержала водителя, который может быть причастен к стрельбе на Ленинградском шоссе на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы столичной полиции.

"В полицию поступило сообщение о том, что по Ленинградскому шоссе едет машина, водитель которой ведет из окна автомобиля огонь. Сотрудники органов внутренних дел задержали водителя, который может быть причастен к этому. Полицейские проверяют, имел ли место инцидент, связанный с противоправным поведением с его участием", - сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что пока никто заявления в полицию о поврежденных машинах или ином ущербе не написал.