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Дело в отношении экс-губернатора Ивановской области
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Экс-губернатор Ивановской области арестован по делу о хищении 700 млн рублей

Таким образом, суд отказал в удовлетворении просьбы подозреваемого о помещении под домашний арест
Павел Коньков Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Павел Коньков
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заключил под стражу до 30 июля бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по подозрению в хищении 700 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из суда.

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"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Конькову меры пресечения в виде содержания под стражей", - огласила постановление судья Елена Николаева, отказав в удовлетворении просьбы подозреваемого о помещении под домашний арест.

Судья установила, что уголовное дело в отношении Конькова возбуждено законно, подозрения в отношении него являются обоснованными, а содержание в СИЗО - единственной соответствующей задачам расследования мерой пресечения. "Находясь на свободе, Коньков может уничтожить улики или иным образом воспрепятствовать расследованию дела, в том числе используя свои обширные связи", - пришел к выводу суд.
Постановление о заключении Конькова пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Теги
Коньков, Павел АлексеевичРоссияИвановская областьДело в отношении экс-губернатора Ивановской области
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