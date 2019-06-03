Экс-губернатор Ивановской области арестован по делу о хищении 700 млн рублей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заключил под стражу до 30 июля бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по подозрению в хищении 700 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из суда.

Уголовные дела в отношении бывших и действующих глав регионов за последние пять лет

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Конькову меры пресечения в виде содержания под стражей", - огласила постановление судья Елена Николаева, отказав в удовлетворении просьбы подозреваемого о помещении под домашний арест.

Судья установила, что уголовное дело в отношении Конькова возбуждено законно, подозрения в отношении него являются обоснованными, а содержание в СИЗО - единственной соответствующей задачам расследования мерой пресечения. "Находясь на свободе, Коньков может уничтожить улики или иным образом воспрепятствовать расследованию дела, в том числе используя свои обширные связи", - пришел к выводу суд.

Постановление о заключении Конькова пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.