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Взрывы на заводе в Дзержинске

Компенсации на сумму 150 тыс. рублей получат 18 пострадавших при взрывах в Дзержинске

Изначально средства закладывались для помощи 16 госпитализированным

ТАСС, 3 июня. Компенсации из регионального и муниципального бюджета в размере 150 тыс. рублей получат 18 жителей Дзержинска Нижегородской области, находящихся на лечении в стационаре после взрывов на заводе "Кристалл".

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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Выделены средства пострадавшим от аварии в Дзержинске, находящимся на лечении в стационарах. Размер материальной помощи составил 150 тыс. рублей. <…> На данный момент на стационарном лечении находятся 18 пострадавших", - сказал собеседник агентства.

Изначально средства закладывались для помощи 16 госпитализированным, однако в понедельник число пострадавших, направленных в лечебные учреждения, выросло до 18.

 

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РоссияНижегородская областьВзрывы на заводе в Дзержинске
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