Компенсации на сумму 150 тыс. рублей получат 18 пострадавших при взрывах в Дзержинске

ТАСС, 3 июня. Компенсации из регионального и муниципального бюджета в размере 150 тыс. рублей получат 18 жителей Дзержинска Нижегородской области, находящихся на лечении в стационаре после взрывов на заводе "Кристалл".
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.
"Выделены средства пострадавшим от аварии в Дзержинске, находящимся на лечении в стационарах. Размер материальной помощи составил 150 тыс. рублей. <…> На данный момент на стационарном лечении находятся 18 пострадавших", - сказал собеседник агентства.
Изначально средства закладывались для помощи 16 госпитализированным, однако в понедельник число пострадавших, направленных в лечебные учреждения, выросло до 18.