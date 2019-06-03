В Татарстане сильный ветер сорвал кровлю с районной больницы

КАЗАНЬ, 3 июня. /ТАСС/. Порыв сильного ветра сорвал кровлю со здания центральной районной больницы в Пестречинском районе Татарстана, пострадавших нет. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по республике.

"В понедельник в 14:35 мск поступило сообщение о срыве кровли со здания больницы во время усиления ветра по адресу: село Пестрецы, улица Молодежная, дом номер 13, центральная районная больница. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Кровлю сорвало на площади 2 тыс. кв. метров. В медучреждении на стационарном лечении находятся 88 больных, работают 50 человек персонала. Днем на территории Татарстана прогнозировали грозы, шквалистые усиления северо-западного ветра до 17-22 м/с, сильный дождь и град.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана, крышу сорвало со здания стационара больницы, эвакуации не требуется, идут восстановительные работы, медучреждение работает в штатном режиме.