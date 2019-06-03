Арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова. Факты

Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин были задержаны 31 мая.

По данным следствия, Коньков, Гришин и иные пока не установленные лица украли вверенные Конькову бюджетные средства, необоснованно перечислив их на счета входящих в группу компаний "ПРОДО" организаций.

Сумма похищенного составила примерно 700 млн рублей. Следствие полагает, что деньги были присвоены весной 2011 года. Сначала они были перечислены на ОАО "Ивановский бройлер", а в последующем - на счета других аффилированных юридических лиц и таким образом похищены.

3 июня экс-губернатора Ивановской области арестовали.