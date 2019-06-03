Арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова. Факты

3 июня Басманный суд Москвы заключил под стражу до 30 июля экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова. Он подозревается в хищении около 700 млн рублей.
В чем обвиняют Конькова
Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин были задержаны 31 мая.
По данным следствия, Коньков, Гришин и иные пока не установленные лица украли вверенные Конькову бюджетные средства, необоснованно перечислив их на счета входящих в группу компаний "ПРОДО" организаций.
Сумма похищенного составила примерно 700 млн рублей. Следствие полагает, что деньги были присвоены весной 2011 года. Сначала они были перечислены на ОАО "Ивановский бройлер", а в последующем - на счета других аффилированных юридических лиц и таким образом похищены.
3 июня экс-губернатора Ивановской области арестовали.
Позиция Конькова и его защиты
На заседании суда, рассматривающего ходатайство о его аресте, Коньков заявил, что считает себя невиновным, и просил суд о заключении под домашний арест.
После заключения Конькова под стражу его защита подала жалобу. Ее направят в Воронежский областной суд.
В свою очередь "Единая Россия" приостановила членство Конькова в партии в соответствии с уставом на период следственных действий.
Что известно о Конькове
Коньков был губернатором Ивановской области с октября 2013 года по октябрь 2017 года. До этого в течение года был врио губернатора.
10 октября 2017 года он был освобожден от должности указом президента по собственному желанию.
В сентябре 2018 года был избран депутатом Ивановской облдумы по единому областному избирательному округу в составе списка кандидатов, выдвинутых партией "Единая Россия".