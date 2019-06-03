В СК не исключают появления новых фигурантов в деле бывшего губернатора Ивановской области

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Следователи не исключают появления других фигурантов в уголовном деле бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в хищении 700 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следователи совместно с сотрудниками ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России проводят следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех причастных к хищению из бюджета Ивановской области денежных средств", - сказали в СК. Изымается и исследуется документация, имеющая значение для следствия, идет работа по сбору и закреплению доказательств.

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заключил под стражу Конькова. Также арестован его соучастник - управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин. "В ближайшее время фигурантам дела будет предъявлено обвинение", - сказали в СК.