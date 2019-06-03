В Великом Новгороде пьяный полицейский устроил ДТП

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 июня. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП в Великом Новгороде, виновником которого, по предварительным данным, стал сотрудник новгородской полиции, который был пьян за рулем. В результате аварии погиб пассажир второго автомобиля, водитель и двое детей получили травмы, сообщило управление СК РФ по Новгородской области.

ДТП на Сырковском шоссе произошло накануне в 20:40. Следователями предварительно установлено, что находившийся за рулем автомобиля полицейский с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в "Ниву". В результате аварии пассажир "Нивы", женщина 1963 года рождения, скончалась на месте происшествия. Двоих детей, которые также находились в машине, с разными травмами доставили в больницу. Водитель был осмотрен бригадой скорой помощи, у него диагностировали ушибы.

"Следственным отделом по городу Великий Новгород расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ. Это нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как пояснили ТАСС в СУ СК РФ по Новгородской области, полицейский от медицинского освидетельствования отказался, сейчас он задержан.