Суд арестовал мать, бросившую младенцев в подмосковном хостеле

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Суд арестовал мать, бросившую двух годовалых младенцев в хостеле в подмосковных Котельниках. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По ходатайству следователя судом в отношении матери, оставившей в хостеле города Котельники своих годовалых детей, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.

28 мая женщина с двумя годовалыми детьми - мальчиком и девочкой - обратилась в один из хостелов в Котельниках для предоставления им спального места. После этого под предлогом взять паспорт из машины она вышла из здания и не вернулась. Сотрудники хостела обратились с сообщением в правоохранительные органы.

Дети направлены в медучреждение до выяснения всех обстоятельств, а женщина задержана. Ей предъявлено обвинение по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка")".

Во время допроса женщина свою вину не признала. Она сообщила следователю, что оставила детей в хостеле якобы по договоренности со знакомой, которая оказывала услуги няни.