В Башкирии в детском лагере умер подросток

УФА, 3 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии, причиной которой стало падение флагштока. Сотрудники учреждения подозреваются в халатности, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Следственного управления СК РФ по Башкирии.

"В детском лагере в Бирском районе на 15-летнего подростка упал флагшток, в результате чего ему были причинены телесные повреждения, от которых мальчик скончался на месте. По факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело за халатность, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы и работники лагеря. Следователям предстоит дать действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности, правовую оценку, добавили в СК.