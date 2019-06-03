Пострадавшие от взрывов жители Дзержинска получили компенсации по 150 тыс. рублей

ТАСС, 3 июня. Восемнадцати жителям Дзержинска, госпитализированным в результате взрывов на заводе, выплатили компенсации в размере 150 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Изначально средства закладывались для помощи 16 госпитализированным, но в понедельник число пострадавших, направленных в лечебные учреждения, выросло до 18.

"Из резервного фонда администрации городского округа город Дзержинск выплачены компенсации 18-и госпитализированным. Выплаты составили 50 тыс. рублей. Также из бюджета региона пострадавшим выделили по 100 тыс. рублей, средства поступили на счета", - сказали в пресс-службе.