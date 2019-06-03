{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрывы на заводе в Дзержинске

Пострадавшие от взрывов жители Дзержинска получили компенсации по 150 тыс. рублей

Выплаты получили 18 человек, которые были доставлены в больницу в результате ЧП

ТАСС, 3 июня. Восемнадцати жителям Дзержинска, госпитализированным в результате взрывов на заводе, выплатили компенсации в размере 150 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Изначально средства закладывались для помощи 16 госпитализированным, но в понедельник число пострадавших, направленных в лечебные учреждения, выросло до 18.

"Из резервного фонда администрации городского округа город Дзержинск выплачены компенсации 18-и госпитализированным. Выплаты составили 50 тыс. рублей. Также из бюджета региона пострадавшим выделили по 100 тыс. рублей, средства поступили на счета", - сказали в пресс-службе.

Теги
РоссияНижегородская областьВзрывы на заводе в Дзержинске
В Великом Новгороде пьяный полицейский устроил ДТП
В результате инцидента погиб один человек
Читать полностью