Возбуждено дело о мошенничестве с детской площадкой в Рязани, о которой сообщили Путину

ТАСС, 3 июня. Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя управления энергетики и ЖКХ города Рязани Игоря Ковалева, который задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве детской площадки за 4,9 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Сергей Кочетков.

Как сообщалось, 16 мая на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) президенту России Владимиру Путину рассказали о случае в Рязани, где на строительство детской площадки в рамках федеральной программы выделили 4,9 млн рублей, но объект якобы существует только по документам.

"Он [Ковалев] задержан, пока находится в Рязани, но, когда следственная группа соберется в Москву, они его заберут с собой. Он задержан по делу детской площадки в лесопарке, на 48 часов. Дело сегодня возбудили по статье 159 часть 4 "Мошенничество в особо крупном размере". Сумма - стоимость площадки 4 млн 950 тыс. рублей", - сказал адвокат.

Собеседник агентства уточнил, что уголовное дело было возбуждено центральным аппаратом СК РФ.

Как сообщалось ранее, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить расходование бюджетных средств на строительство площадки, рязанские следователи начали доследственную проверку, проверку организовала также Генпрокуратура РФ.