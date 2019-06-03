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Спасатели ведут поиски матроса российского буксира, выпавшего за борт в Азовском море

На его поиски направлен вертолет

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Матрос российского буксира выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым.

"Сегодня с буксира, осуществлявшего движение в акватории Азовского моря, в воде оказался один из матросов. Ближе к вечеру была запрошена помощь крымских спасателей. В 18:03 вертолет МЧС России с тремя сотрудниками "Крым-Спас" по беспарашютному десантированию вылетели для оказания помощи в проведении поисково-спасательных работ в Азовском море", - приводит пресс-служба слова главы МЧС Крыма Сергея Шахова.

Как уточнили ТАСС в "Крым-Спас", по предварительной информации, инцидент произошел на буксире "Стальной" (место приписки - Санкт-Петербург). Однако помощь спасателей представители судна запросили только ближе к вечеру. В настоящий момент поиски матроса в Азовском море продолжаются, причины происшествия уточняются.

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