Спасатели прервали поиски выпавшего за борт моряка в Азовском море из-за темноты

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Спасатели из-за темноты прервали поиски моряка, выпавшего с борта российского буксира буксире "Стальной" (место приписки - Санкт-Петербург) в Азовском море, сообщается на сайте МЧС по Республике Крым.

Ранее сообщалось, что, по предварительной информации утром матрос с российского буксира выпал за борт в Азовском море, однако представители судна помощь спасателей запросили только вечером. На поиски моряка был направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.

"По состоянию на 21:00 мск поиски результатов не дали. В связи с наступлением темного времени суток группа вернулась в расположение. Решение о привлечении к дальнейшим работам будет приниматься позже", - приводятся в сообщении министра чрезвычайных ситуаций республики Сергея Шахова.