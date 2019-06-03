{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Подача электричества и воды возобновлена в Ингушетии

Без снабжения оставались 40 тыс. человек

МАГАС, 3 июня. /ТАСС/. Аварийно-ремонтная бригада устранила обрыв высоковольтных проводов в Назрани, где без электричества и воды оставались более 40 тыс. жителей двух административных округов города. Подача воды и электричества восстановлена, сообщили ТАСС в мэрии Назрани.

"Авария на высоковольтной линии в Гамурзиево устранена. Электричество в Альтиево и Гамурзиево подано. Как только было подано электричество, включились и водонасосы на подстанции - жителям начала поступать и вода", - сказали в пресс-службе.

Теги
РоссияИнгушетия
Неизвестный попытался ограбить офис банка "Санкт-Петербург" в Ленобласти
В управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отметили, что злоумышленнику не удалось похитить деньги. Полиция ведет поиск подозреваемого
Читать полностью