Подача электричества и воды возобновлена в Ингушетии

МАГАС, 3 июня. /ТАСС/. Аварийно-ремонтная бригада устранила обрыв высоковольтных проводов в Назрани, где без электричества и воды оставались более 40 тыс. жителей двух административных округов города. Подача воды и электричества восстановлена, сообщили ТАСС в мэрии Назрани.

"Авария на высоковольтной линии в Гамурзиево устранена. Электричество в Альтиево и Гамурзиево подано. Как только было подано электричество, включились и водонасосы на подстанции - жителям начала поступать и вода", - сказали в пресс-службе.