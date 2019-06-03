Неизвестный попытался ограбить офис банка "Санкт-Петербург" в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Неизвестный мужчина в маске, вооруженный травматическим оружием, пытался ограбить офис банка "Санкт-Петербург" в городе Мурино Ленинградской области. Как сообщили ТАСС в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, похитить деньги ему не удалось, в настоящее время налетчика ищут.

"Была попытка вооруженного ограбления отделения банка "Санкт-Петербург" в Мурино. Без пострадавших, ничего не похищено, полиция ищет подозреваемого", - сказал представитель ведомства.

Источник в экстренных службах Ленинградской области сообщил ТАСС, что предполагаемый налетчик был в маске и вооружен, предположительно, травматическим оружием и успел произвести выстрел.

Офис банка расположен в городе Мурино в неспосредтсвенной близости к станции метро "Девяткино".