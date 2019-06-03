В МВД уточнили количество попавших в ДТП на Кутузовском проспекте машин

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Автоавария с участием пяти автомобилей, в том числе служебной машины полиции, произошла на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы столичного ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что на Кутузовском проспекте в Москве произошла автоавария с участием автомобиля ВАЗ и полицейского внедорожника.

"3 июля 2019 года поздно вечером водитель автомобиля ВАЗ-2115, двигаясь по Кутузовскому проспекту в сторону центра города, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со служебным автомобилем полиции Kia, следовавшим с включенными спецсигналами. После ДТП автомобиль ВАЗ-2115 столкнулся еще с тремя транспортными средствами, двигавшимся в сторону центра Москвы", - сказали в полиции.

Там отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет, транспортные средства получили технические повреждения. В настоящее время движение на проспекте восстановлено.

"Предварительная причина ДТП - выезд водителя автомобиля ВАЗ-2115 на полосу встречного движения. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - заключили в ГУ МВД по Москве.