CNN: суд в США отказался смягчить условия заключения наркобарона Коротышки

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Окружной суд Нью-Йорка в понедельник отклонил ходатайство о смягчении условий содержания бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка в тюрьме. Об этом сообщила телекомпания CNN.

"Я согласен с тем, что поведение обвиняемого было и остается примерным, однако такое поведение стало прямым следствием суровых условий его заключения", - приводит телекомпания выдержку из постановления окружного судьи Брайана Когана. "Хорошее поведение не является основанием для смягчения их [условий содержания в тюрьме]. Хорошее поведение - это основание не изменять их", - пояснил судья. Он счел заслуживающим внимание предупреждение прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк, заподозрившей Коротышку в намерении добиться поблажек с целью совершить побег.

Таким образом прокуратура отреагировала в мае на ходатайство адвокатов Гусмана, которые пожаловались суду на "жестокие и нестандартные" условия содержания подзащитного под стражей. Коротышка лишен возможности совершать прогулки на свежем воздухе и вынужден затыкать уши туалетной бумагой, чтобы заглушить постоянный шум внутри пенитенциарного заведения.

Экс-наркобарон в прошлом дважды совершал побеги, в том числе в 2015 году из камеры в мексиканской тюрьме строгого режима Альтиплано. Тогда Гусману удалось выбраться на свободу по туннелю длиной около 1,5 км, прорытому его сообщниками на глубине 10 м. После побега из Альтиплано мексиканские морские пехотинцы в январе 2016 года смогли задержать Гусмана в городе Лос-Мочис в штате Синалоа. Наркобарон был возвращен в ту же тюрьму, а режим его содержания был ужесточен.

В феврале жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" виновным в участии в преступном сообществе, в международном сговоре с целью производства и распространения наркотиков, в применении огнестрельного оружия и в сговоре с целью легализации доходов от оборота наркотиков. Оглашение меры наказания Гусману запланировано на 25 июня, ему грозит пожизненное заключение.