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Состояние пострадавшего от нападения в мэрии Южно-Сахалинска стабилизировано

Мотив преступления пока не установили

ТАСС, 4 июня. Врачи стабилизировали состояние пострадавшего от нескольких ударов топором, полученных в ходе нападения в здании мэрии Южно-Сахалинска, сообщил ТАСС во вторник представитель Министерства здравоохранения Сахалинской области.

В понедельник в мэрии областного центра 31-летний житель Холмска нанес пострадавшему пять ударов топором, после чего его задержали сотрудники администрации. После происшествия возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

"Пострадавший находится в областной клинической больнице, его состояние стабилизировано. Сейчас его жизни ничего не угрожает", - сообщил собеседник агентства.

По информации регионального управления Следственного комитета, подозреваемый задержан, следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу. Мотивы преступления пока устанавливаются.

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