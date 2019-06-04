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Под Екатеринбургом горят склады с лакокрасочной продукцией на площади 2 тыс. кв. м

Существует угроза распространения огня на соседний склад

ТАСС, 4 июня. Складские помещения с лакокрасочной продукцией загорелись в городе Арамиле Свердловской области. Как сообщается во вторник на сайте регионального управления МЧС, площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м.

"В городе Арамиле (Свердловская область) горят складские помещения с лакокрасочной продукцией. Существует угроза распространения огня на соседний склад со стройматериалами. Большая горючая загрузка способствует быстрому распространению огня. Предварительная площадь пожара - 2 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

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