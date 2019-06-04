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Напавший на человека в мэрии Южно-Сахалинска пытался уплыть в Японию на плоту в 2018 году

Сотрудники регионального пограничного управления ФСБ обнаружили мужчину на самодельном плоту в районе села Правда (Холмский район) в 2 милях на удалении от берега

ТАСС, 4 июня. Подозреваемый в нападении на человека с топором в администрации Южно-Сахалинска в 2018 году привлекался к административной ответственности за нарушение пограничного режима, когда пытался уплыть в Японию на самодельном плоту. Об этом ТАСС во вторник рассказал источник в силовых структурах региона.

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В понедельник в мэрии областного центра 31-летний житель Холмска нанес пострадавшему пять ударов топором, после чего его задержали сотрудники администрации. По факту нападения возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

"Установлено, что нападавший привлекался к административной ответственности в 2018 году за нарушение пограничного режима. Тогда это была резонансная история, он пытался уплыть в Японию на самодельном плоту, но был задержан недалеко от берега", - рассказал собеседник агентства.

В июле 2018 года сотрудники пограничного управления ФСБ по Сахалинской области обнаружили в районе села Правда (Холмский район) в 2 милях на удалении от берега мужчину на самодельном плоту. В нарушение режима, гражданин не уведомил пограничников о выходе в море. За нарушение правил режима он был привлечен к административной ответственности по статье 18.3 КоАП РФ с наказанием в виде штрафа.

По информации регионального управления Следственного комитета, подозреваемый задержали, следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу. Мотивы преступления пока устанавливаются.

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