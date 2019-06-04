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Источник: в здании Дальневосточной железной дороги в Хабаровске проходят обыски

В УМВД и УФСБ России по региону отказались от комментариев

ХАБАРОВСК, 4 июня. /ТАСС/. Сотрудники силовых ведомств проводят обыски в здании филиала РЖД Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), сообщил ТАСС во вторник источник в силовых структурах дальневосточного региона.

"Сейчас проводятся обыски в здании Дальневосточной железной дороги", - сказал собеседник агентства, не раскрыв деталей.

В УМВД России по Хабаровскому краю, УФСБ России по региону, СУ СК РФ по краю и в других представительствах силовых ведомств, а также в пресс-службе ДВЖД от комментариев агентству отказались.

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