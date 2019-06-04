В Японии арестовали россиянина по подозрению в незаконном проникновении на крышу дома

ТОКИО, 4 июня. /ТАСС/. Полиция Токио арестовала гражданина РФ по подозрению в незаконном проникновении на крышу жилого дома, откуда россиянин запустил дрон. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что 38-летний россиянин был задержан в центральном районе столицы после того, как на пост полиции поступил звонок от местного жителя, сообщившего о том, что неизвестный проник на крышу дома и запустил оттуда беспилотник. Задержанный россиянин признал свою вину и объяснил поступок тем, что с крыши того дома "открывался красивый пейзаж".

В посольстве РФ в Японии ТАСС сообщили, что на данный момент никакого официального уведомления от японских правоохранительных органов по этому инциденту к ним не поступало.