Японские пограничники спасли у берегов Хоккайдо российскую яхтсменку

ТОКИО, 4 июня. /ТАСС/. Береговая охрана Японии спасла в районе поселка Суццу на западном побережье самого северного японского острова Хоккайдо гражданку России, яхта которой терпела бедствие. Как сообщило агентство Kyodo со ссылкой на национальное Управление безопасности на море, россиянка намеревалась совершить одиночное путешествие из Владивостока в Израиль.

Женщина, имя которой не приводится, сообщила, что у нее на яхте в конце мая вышла из строя система, управляющая парусами. Из Владивостока она вышла 1 мая и собиралась совершить путешествие в Израиль через Тихий, Индийский океаны, Красное и Средиземное моря.

На борту яхты, по данным спасателей, находится достаточный запас еды и воды, путешественница на здоровье не жалуется.