Полиция в Красноярске начала проверку из-за заявлений главы Счетной палаты об угрозах

КРАСНОЯРСК, 4 июня. /ТАСС/. Полиция начала проверку по заявлению председателя Счетной палаты Красноярского края Татьяны Давыденко о поступающих ей угрозах. Об этом во вторник говорится в официальном сообщении регионального главка МВД.

Ранее Давыденко рассказала в интервью тележурналисту Андрею Караулову о хищениях в лесной отрасли и поступающих ей угрозах. Губернатор края Александр Усс назвал интервью "обескураживающим" и заявил, что дал поручение вице-губернатору Павлу Солодкину (генерал-лейтенант ФСБ) встретится с Давыденко и выяснить об угрозах, которые ей поступают, но, по словам главы региона, председатель Счетной палаты не сообщила "ничего конкретного".

"Сотрудниками Главного управления МВД России по Красноярскому краю по указанию начальника Главка проводится проверка в связи с возможной угрозой профессиональной деятельности председателя Счетной палаты края Татьяны Давыденко", - говорится в сообщении главка.

Давыденко занимает должность председателя региональной Счетной палаты с 2011 года, до этого с 2004 по 2011 году она возглавляла региональное управление Росстата, а в 2002-2003 была вице-губернатором края.