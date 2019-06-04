В Калининграде задержаны старатели, которые незаконно добыли 7,5 кг янтаря

ТАСС, 4 июня. /ТАСС/. Полицейские совместно с ФСБ задержали старателей, которые незаконно добыли более 7,5 кг янтаря в Калининградской области. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Следуя на быстроходных катерах, полицейские в районе поселка Янтарный Калининградской области заметили троих местных жителей, которые на резиновых лодках вышли в акваторию Балтийского моря и при помощи водолазного оборудования и водометов добывали янтарь. Мужчины в возрасте 45 и 47 лет следили за работой переоборудованных для незаконной деятельности двигателей. Их 33-летний сообщник в акваланге, используя пожарный рукав, направленный под высоким давлением струей воды размывал донный грунт и собирал морские самоцветы. В одной из лодок находилось свыше 7,5 кг добытого янтаря-сырца", - рассказала она.

Полицейские изъяли у жителей области две лодки с моторами, приспособленные для криминального промысла, пожарные рукава, три комплекта водолазного оборудования. Общая стоимость инвентаря составляет более 2 млн рублей.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статье 7.5 КоАП РФ ("Самовольная добыча янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней"). "В ходе проверки установлено, что граждане впервые привлекаются к административной ответственности по данной статье, которая предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей", - отметила Волк.