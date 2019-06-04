Экс-замглавы управления СК по Москве Денис Никандров вышел из колонии по УДО

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Бывший заместитель руководителя СК РФ по Москве Денис Никандров, осужденный за взяточничество и давший изобличающие показания на своего начальника Александра Дрыманова, освободился из исправительной колонии в Нижнем Тагиле условно-досрочно, сообщил ТАСС его адвокат Павел Черняк.

"Денис Никандров покинул ИК-13 Нижнего Тагила, где отбывал наказание", - сказал адвокат.

Тагилостроевский районный суд Нижнего Тагила 24 мая удовлетворил ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении на неотбытый срок в размере 1,5 года и 11 дней. Администрация учреждения исправительной колонии № 13 характеризовала его положительно, прокурор не возражал против удовлетворения ходатайства.

Дело высокопоставленных сотрудников СК

Никандрову, экс-главе управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко и его заместителю Александру Ламонову, задержанным в июле 2016 года, были предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере. Уголовные дела в отношении Никандрова и Ламонова выделили в отдельные производства, потому что они полностью признали вину и заключили сделку со следствием. Согласно материалам дела, они, вступив в преступный сговор, получили взятку в размере $500 тыс. за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова - одного из участников перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в центре Москвы.

В ходе следствия Никандров дал показания по этому делу на экс-главу столичного главка СК РФ Александра Дрыманова и экс-главу следственного управления СК по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко. Дрыманов и Крамаренко были арестованы.

Никандров был осужден на 5,5 года колонии и лишен звания генерал юстиции. Позднее Верховный суд РФ смягчил ему приговор, изменив категорию преступления с особо тяжкого на тяжкое, в связи с этими обстоятельствами у него появилась возможность просить суд об УДО.