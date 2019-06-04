Задержание экс-директора клиники Мешалкина не повлияет на проекты с "Ростехом"

НОВОСИБИРСК, 4 июня. /ТАСС/. Увольнение и задержание экс-директора новосибирского научно-исследовательского института (НИИ) патологии кровообращения им. академика Мешалкина (клиника Мешалкина) Александра Караськова не повлияет на сроки реализации проектов на территории клиники, сообщил журналистам во вторник губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
В мае состоялось совещание главы региона с представителями РЭК ГК "Ростех", где было определено, что центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр) для диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях будет размещен на территории клиники. В более отдаленной перспективе в планах компании строительство в Новосибирске центра протонной терапии.
"Нам придется дождаться нового руководителя, который "перехватит" эти проекты. Но мы не допускаем каких-то задержек. На прошлой неделе мы с "Ростехом" подтвердили, что проект будет реализован. Надеюсь, что на изменение сроков этого проекта ситуация никак не повлияет", - сказал Травников.
В понедельник дочь Караськова сообщила о задержании отца, который в мае покинул пост директора клиники Мешалкина, где ранее были обнаружены махинации с закупками. Затем Мешалкин покинул законодательное собрание Новосибирской области из-за некорректной информации в декларации о доходах и имуществе. Как пояснял Караськов ТАСС, он по ошибке не указал наличие загородного дома.
Следственные органы ранее выявили в деятельности клиники Мешалкина махинации с закупками медоборудования. В феврале замдиректора клиники Евгений Покушалов был арестован по обвинению в хищении более 1 млрд рублей, однако через два месяца суд отпустил его под домашний арест. В региональном управлении Федеральной антимонопольной службы отмечали, что расследование может быть связано с обнаруженным год назад картельным сговором двух медкомпаний, занимавшихся поставками для клиники, уголовное дело в отношении руководителей этих организаций рассматривает суд.