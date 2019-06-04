Задержание экс-директора клиники Мешалкина не повлияет на проекты с "Ростехом"

В мае состоялось совещание главы региона с представителями РЭК ГК "Ростех", где было определено , что центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр) для диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях будет размещен на территории клиники. В более отдаленной перспективе в планах компании строительство в Новосибирске центра протонной терапии.

НОВОСИБИРСК, 4 июня. /ТАСС/. Увольнение и задержание экс-директора новосибирского научно-исследовательского института (НИИ) патологии кровообращения им. академика Мешалкина (клиника Мешалкина) Александра Караськова не повлияет на сроки реализации проектов на территории клиники, сообщил журналистам во вторник губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Нам придется дождаться нового руководителя, который "перехватит" эти проекты. Но мы не допускаем каких-то задержек. На прошлой неделе мы с "Ростехом" подтвердили, что проект будет реализован. Надеюсь, что на изменение сроков этого проекта ситуация никак не повлияет", - сказал Травников.

В понедельник дочь Караськова сообщила о задержании отца, который в мае покинул пост директора клиники Мешалкина, где ранее были обнаружены махинации с закупками. Затем Мешалкин покинул законодательное собрание Новосибирской области из-за некорректной информации в декларации о доходах и имуществе. Как пояснял Караськов ТАСС, он по ошибке не указал наличие загородного дома.

Следственные органы ранее выявили в деятельности клиники Мешалкина махинации с закупками медоборудования. В феврале замдиректора клиники Евгений Покушалов был арестован по обвинению в хищении более 1 млрд рублей, однако через два месяца суд отпустил его под домашний арест. В региональном управлении Федеральной антимонопольной службы отмечали, что расследование может быть связано с обнаруженным год назад картельным сговором двух медкомпаний, занимавшихся поставками для клиники, уголовное дело в отношении руководителей этих организаций рассматривает суд.