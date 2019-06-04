Суд в Чувашии арестовал второго подозреваемого в нападении на санитара

ТАСС, 4 июня. Суд заключил под стражу еще одного подозреваемого в нападении на санитара скорой помощи в городе Новочебоксарске. Об этом во вторник говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.

"В Чувашии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении второго молодого человека, подозреваемого в нанесении побоев санитару скорой помощи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о 18-летнем жителе Новочебоксарска, задержанном 26 мая. В марте и мае 2019 года в отношении молодого человека уже были возбуждены два уголовных дела о грабеже и краже.

Ранее по подозрению в нанесении побоев из хулиганских побуждений санитару скорой был задержан 26-летний житель Новочебоксарска, он находится под домашним арестом.

По версии следствия, вечером 26 мая бригада скорой помощи приехала по вызову во двор дома на улице Советской. Там пьяные мужчины избили вышедшего из автомобиля санитара, после чего скрылись. Было возбуждено уголовное дело о нанесении побоев из хулиганских побуждений. Всего после нападения на бригаду медиков были задержаны четыре человека, все оказались ранее судимыми жителями города в возрасте от 18 до 26 лет. На других нападавших были составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.