ДТП с участием автомобиля каршеринга произошло в Москве

И другие проблемы каршеринга в России

Дрифтеры, украденные рули, гонки с конкурентами. И другие проблемы каршеринга в России

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Два автомобиля, один из которых принадлежит службе каршеринга, столкнулись на севере Москвы, есть пострадавшие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На севере Москвы на пересечении улиц Дежнева и Сухумской столкнулись две легковые автомашины, одна из которых принадлежит службе каршеринга", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека. На месте работают сотрудники ГИБДД. Пострадавших осматривают врачи скорой.