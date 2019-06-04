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ДТП с участием автомобиля каршеринга произошло в Москве

В результате аварии пострадали два человека
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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Два автомобиля, один из которых принадлежит службе каршеринга, столкнулись на севере Москвы, есть пострадавшие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На севере Москвы на пересечении улиц Дежнева и Сухумской столкнулись две легковые автомашины, одна из которых принадлежит службе каршеринга", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека. На месте работают сотрудники ГИБДД. Пострадавших осматривают врачи скорой.

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