Волонтеры и полицейские в Калининграде разыскивают трех пропавших детей

КАЛИНИНГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Полицейские и волонтеры разыскивают троих малолетних детей, которые в понедельник ушли из дома в Калининграде и до настоящего времени место их нахождения не установлено, сообщила журналистам во вторник пресс-служба Управления МВД по региону.

"Разыскиваются пропавшие без вести несовершеннолетние Софья Кушнир, 2008 года рождения, ее брат Никита Кушнир, 2009 года рождения, а также их подружка Анастасия Коваленко, 2006 года рождения, которые 3 июня около 17:00 часов ушли из дома по месту жительства", - говорится в сообщении.

В поисках детей задействован личный состав полиции, а также волонтеры. "Поисковые группы отрабатывают места возможного нахождения детей, контакты их знакомых и друзей, распространены ориентировки на пропавших детей", - уточнили в ведомстве.